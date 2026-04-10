Евгений Куксевич: "Если бы реализовали два своих момента в начале встречи, игра пошла бы по другому сценарию"

Сборная Азербайджана по футзалу извлечет пользу из товарищеского матча с Грузией в будущем.

Как сообщает İdman.Biz, об этом пресс-службе Федерации футзала Азербайджана заявил главный тренер национальной команды Евгений Куксевич, комментируя поражение со счетом 2:4.

Специалист отметил, что команда оказала достойное сопротивление сильному сопернику:

"Мы играли против участника финальной стадии чемпионата Европы и боролись даже лучше, чем ожидали. Если бы реализовали два своих момента в начале встречи, игра пошла бы по другому сценарию. К сожалению, мы допустили индивидуальные ошибки в обороне и "подкачала" реализация. Тем не менее, этот матч был нам необходим, и его пользу мы ощутим в будущем".

Также главный тренер подчеркнул, что в матче получили практику молодые игроки:

"Сегодня мы дали шанс нескольким молодым футзалистам. Пусть они провели на паркете не так много времени, но они прочувствовали атмосферу и волнение игр за национальную сборную".