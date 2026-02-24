Высшая лига по футзалу: "Нефтчи" разгромил соперника, забив 16 безответных мячей

В Высшей лиге по футзалу состоялись матчи 12-го тура, сообщает İdman.Biz.

Центральным событием игрового дня стала уверенная победа "Нефтчи", который разгромил команду U-19 со счетом 16:0. Не менее результативным получился и первый матч тура — "Араз-Нахчыван" обыграл "Шушу" со счетом 12:5.

В заключительной встрече дня "Баку Файр" оказался сильнее "Лянкярана" — 8:3.

После 12 туров турнирную таблицу возглавляют "Нефтчи" и "Араз-Нахчыван", набравшие по 28 очков. В активе "Баку Файр" — 20 баллов, у "Шуши" — 15. Команда U-19 имеет 6 очков, а "Лянкяран" пока не набрал ни одного очка.