25 Февраля 2026
RU

Высшая лига по футзалу: "Нефтчи" разгромил соперника, забив 16 безответных мячей

Футзал
Новости
24 Февраля 2026 23:20
11
Высшая лига по футзалу: "Нефтчи" разгромил соперника, забив 16 безответных мячей

В Высшей лиге по футзалу состоялись матчи 12-го тура, сообщает İdman.Biz.

Центральным событием игрового дня стала уверенная победа "Нефтчи", который разгромил команду U-19 со счетом 16:0. Не менее результативным получился и первый матч тура — "Араз-Нахчыван" обыграл "Шушу" со счетом 12:5.

В заключительной встрече дня "Баку Файр" оказался сильнее "Лянкярана" — 8:3.

После 12 туров турнирную таблицу возглавляют "Нефтчи" и "Араз-Нахчыван", набравшие по 28 очков. В активе "Баку Файр" — 20 баллов, у "Шуши" — 15. Команда U-19 имеет 6 очков, а "Лянкяран" пока не набрал ни одного очка.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сборная Азербайджана по футзалу проведет два товарищеских матча
24 Февраля 11:41
Футзал

Сборная Азербайджана по футзалу проведет два товарищеских матча

Команда сыграет против Грузии в Тбилиси
Определились четвертьфиналисты Кубка Азербайджана по футзалу
16 Февраля 01:30
Футзал

Определились четвертьфиналисты Кубка Азербайджана по футзалу

Не обошлось и без сюрпризов
"Араз-Нахчыван" подписал бразильского футзалиста
14 Февраля 15:46
Футзал

"Араз-Нахчыван" подписал бразильского футзалиста

Клуб усилился 24-летним легионером
Президент Федерации футзала Азербайджана помещен под домашний арест - ВИДЕО
10 Февраля 11:02
Футзал

Президент Федерации футзала Азербайджана помещен под домашний арест - ВИДЕО

Соответствующее решение принял Бакинский военный суд
Президент Федерации футзала Азербайджана обвинен в особо крупном хищении
9 Февраля 18:58
Футзал

Президент Федерации футзала Азербайджана обвинен в особо крупном хищении

Дело Заура Ахундова расследуется антикоррупционным управлением при Генпрокуратуре

Сборная Испании стала восьмикратным чемпионом Европы по футзалу
8 Февраля 04:20
Футзал

Сборная Испании стала восьмикратным чемпионом Европы по футзалу

Ранее она выигрывала трофей в 1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012 и 2016 годах

Самое читаемое

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам
22 Февраля 11:45
Шахматы

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам

Решающие партии пройдут после ничьей в классической встрече

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
23 Февраля 12:05
Теннис

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Организаторы турнира сделали заявление на фоне переноса футбольных матчей
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
Олимпийские игры 2026 года в Италии объявили закрытыми - ОБНОВЛЕНО
23 Февраля 02:02
Олимпиада-2026

Олимпийские игры 2026 года в Италии объявили закрытыми - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан на Играх представляли Анастасия Папатома и Владимир Литвинцев