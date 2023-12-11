11 Декабря 2023
RU

Сборная Азербайджана готовится к матчу с Нидерландами

Футзал
Новости
11 Декабря 2023 10:44
Сборная Азербайджана готовится к матчу с Нидерландами

Сборная Азербайджана по футзалу начала тренировочный сбор для подготовки к элитному этапу чемпионата мира.

Как сообщает İdman.biz, в целях подготовки с 11 по 17 декабря сборы пройдут в Баку, а с 18 по 20 декабря - в Нидерландах.

На тренировку были приглашены 16 футзалистов.

Вратари: Эмин Курдов («Араз-Нахчыван»), Ровшан Гусейнли («Атырау», Казахстан).

Игроки: Эмиль Гасанзаде, Хазар Агализаде, Новруз Казиханов, Амаеду (все «Араз-Нахчыван»), Амир Шоджаи, Фарид Атакишиев, Ульви Алиев, Мирза Амиров (все СК «Нефтчи»), Тофиг Микаилов, Октай Рустамли, Нихад Исмаилов (все «Baku Fire»), Рафаэль Вилела ("Андерлехт", Бельгия), Хади Ахмед ("Актобе", Казахстан), Фелипиньо ("Кансил", Индонезия).

Отметим, что 15 декабря наша команда встретится с Румынией, а через 5 дней - с Нидерландами.

İdman.biz

Новости по теме

Стали известны судьи матча Нидерланды - Азербайджан
1 Декабря 12:15
Футзал

Стали известны судьи матча Нидерланды - Азербайджан

Матч Нидерланды - Азербайджан состоится 20 декабря
Стали известны судьи матча Азербайджан - Румыния
30 Ноября 17:20
Футзал

Стали известны судьи матча Азербайджан - Румыния

Игра, которая состоится 15 декабря в бакинском Дворце спорта, начнется в 20:00
Сборная Азербайджана проиграла со счетом 1:5
28 Ноября 22:04
Футзал

Сборная Азербайджана проиграла со счетом 1:5

Сборная Азербайджана по футзалу среди юношей до 19 лет провела очередную игру на международном турнире, организованном в связи со 100-летием со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева
Главный тренер сборной: "Ошибки выявляются в напряженных играх"
27 Ноября 11:54
Футзал

Главный тренер сборной: "Ошибки выявляются в напряженных играх"

B рамках турнира наша сборная завтра встретится с Марокко
Наша сборная проиграла в первой игре
26 Ноября 21:07
Футзал

Наша сборная проиграла в первой игре

Стартовал международный турнир по футзалу, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
Сборные Беларуси и Марокко прибыли в Баку
24 Ноября 18:16
Футзал

Сборные Беларуси и Марокко прибыли в Баку

При организационной поддержке АФФА в Баку будет организован международный турнир по футзалу

Самое читаемое

"Карабах" забил шесть голов - ВИДЕО
8 Декабря 21:22
Азербайджанский футбол

"Карабах" забил шесть голов - ВИДЕО

Сегодня стартовал XVI тур Премьер-лиги Азербайджана
"Кяпаз" разгромил "Габалу", "Зира" снова потеряла очки - ВИДЕО
9 Декабря 19:01
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" разгромил "Габалу", "Зира" снова потеряла очки - ВИДЕО

Сегодня состоялись две игры XVI тура Премьер-лиги Азербайджана
Мемориал Гашимова. Два дня позади
9 Декабря 19:00
Шахматы

Мемориал Гашимова. Два дня позади

В Габале набирает обороты 9-й Мемориал Вугара Гашимова
Главный тренер соперника "Карабаха" покинет "Хеккен" в Баку
9 Декабря 16:20
Азербайджанский футбол

Главный тренер соперника "Карабаха" покинет "Хеккен" в Баку

Специалист продолжит карьеру в Японии