Сборная Азербайджана готовится к матчу с Нидерландами

Сборная Азербайджана по футзалу начала тренировочный сбор для подготовки к элитному этапу чемпионата мира.

Как сообщает İdman.biz, в целях подготовки с 11 по 17 декабря сборы пройдут в Баку, а с 18 по 20 декабря - в Нидерландах.

На тренировку были приглашены 16 футзалистов.

Вратари: Эмин Курдов («Араз-Нахчыван»), Ровшан Гусейнли («Атырау», Казахстан).

Игроки: Эмиль Гасанзаде, Хазар Агализаде, Новруз Казиханов, Амаеду (все «Араз-Нахчыван»), Амир Шоджаи, Фарид Атакишиев, Ульви Алиев, Мирза Амиров (все СК «Нефтчи»), Тофиг Микаилов, Октай Рустамли, Нихад Исмаилов (все «Baku Fire»), Рафаэль Вилела ("Андерлехт", Бельгия), Хади Ахмед ("Актобе", Казахстан), Фелипиньо ("Кансил", Индонезия).

Отметим, что 15 декабря наша команда встретится с Румынией, а через 5 дней - с Нидерландами.

İdman.biz