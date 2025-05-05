В рамках программы УЕФА Hat-Trick прошел турнир по футзалу - ФОТО

Завершился межфакультетский турнир по мини-футболу, организованный совместно АФФА и Азербайджанским университетом архитектуры и строительства (АзМИУ) в рамках программы УЕФА Hat-Trick и посвященный 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 50-летию основания университета.

Как сообщает İdman.biz, в матче за третье место, который прошел в спортзале университета, команда Строительного колледжа обыграла команду Строительного факультета со счетом 4:3 и завоевала бронзовую медаль турнира.

В финале встретились команды транспортного и строительно-экономического факультетов. Основное время игры завершилось со счетом 1:1. Победителем турнира стала команда факультета транспорта, одержавшая победу в серии пенальти после игры.

Победитель был награждена кубком АФФА, а команды, занявшие первые три места, - соответствующими медалями.

На турнире также были объявлены победители в различных номинациях. Игрок транспортного факультета Умид Раджабов был удостоен награды «Лучший игрок», а футзалист Строительного колледжа Эмин Алиев - «Лучший вратарь». Награды и кубок участникам вручили Фаррух Исмаилов, руководитель Департамента массового футбола АФФА, Орхан Нагдиев, проректор по социальным вопросам и связям с общественностью Азербайджанского университета архитектуры и строительства, и другие официальные лица.

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