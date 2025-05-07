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В Нахчыване прошла жеребьевка "Кубка Гейдара Алиева" - ФОТО

Футзал
Новости
7 Мая 2025 16:16
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В Нахчыване прошла жеребьевка "Кубка Гейдара Алиева" - ФОТО

Среди работников государственных учреждений, действующих на территории Нахчыванской Автономной Республики, пройдет турнир по футзалу на «Кубок Гейдара Алиева», посвященный 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, в соревновании, которое будет совместно организовано Министерством молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики, Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана, Федерацией футзала Азербайджана и Нахчыванской федерацией футбола (НФФ), примут участие 17 команд, разделенные на четыре группы.

Сегодня состоялась жеребьевка турнира. Начальник отдела министерства Талех Ибрагимов поприветствовал представителей команд, участвующих в мероприятии, и сообщил, что память о нашем общенациональном лидере всегда бережно хранится спортивной общественностью, и ежегодно проводится ряд мероприятий, посвященных дню рождения и дню памяти великой личности. Подчеркнув, что турнир по футзалу стал в этом плане традиционным, глава ведомства обратил внимание на значимость соревнований. Вице-президент НФФ Ариф Худиев выразил уверенность в том, что соревнования пройдут справедливо, и сообщил участникам, что судить игры будут рефери из Нахчывана, а следить за соблюдением правил будет Оргкомитет турнира.

Была предоставлена ​​информация о регламенте турнира, а также даны подробные ответы на интересующие участников вопросы. Затем началась жеребьевка.

Отметим, что игры турнира, который стартует 10 мая, будут проходить каждую субботу в Олимпийском спортивном комплексе имени Ильхама Алиева. Две лучшие команды групп продолжат борьбу в плей-офф. Команды, занявшие первые три места в соревнованиях, будут награждены дипломами, медалями и подарками, а победитель главным призом - «Кубком Гейдара Алиева».

İdman.biz

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