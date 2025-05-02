В АФФА обсужден скандальный матч

Дана правовая оценка скандалу, произошедшему в 16-м туре Высшей лиги чемпионата Азербайджана по футзалу.

Как сообщает İdman.biz, дисциплинарный комитет АФФА обсудил неприятные события, произошедшие во время матча «Араз Нахчыван» - «Баку Файр».

Игрок номинальных гостей Эльвин Гулиев получил красную карточку на 28-й минуте игры из-за второй желтой карточки за протест словами или действиями. За это футзалист был дисквалифицирован на одну игру.

Он был дисквалифицирован на четыре матча за то, что препятствовал возобновлению игры после удаления и за оскорбление судей после окончания встречи.

Отметим, что наказанию подверглись и футзалисты, которые были удалены с поля за агрессивное поведение в матче тура «Нефтчи» - «Шуша». Игроки «Нефтчи» Эмиль Гасанзаде и Намиг Мамедкеримов были дисквалифицированы на четыре матча каждый за свои действия на 34-й минуте игры.

İdman.biz