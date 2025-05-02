2 Мая 2025
RU

В АФФА обсужден скандальный матч

Футзал
Новости
2 Мая 2025 13:28
17
В АФФА обсужден скандальный матч

Дана правовая оценка скандалу, произошедшему в 16-м туре Высшей лиги чемпионата Азербайджана по футзалу.

Как сообщает İdman.biz, дисциплинарный комитет АФФА обсудил неприятные события, произошедшие во время матча «Араз Нахчыван» - «Баку Файр».

Игрок номинальных гостей Эльвин Гулиев получил красную карточку на 28-й минуте игры из-за второй желтой карточки за протест словами или действиями. За это футзалист был дисквалифицирован на одну игру.

Он был дисквалифицирован на четыре матча за то, что препятствовал возобновлению игры после удаления и за оскорбление судей после окончания встречи.

Отметим, что наказанию подверглись и футзалисты, которые были удалены с поля за агрессивное поведение в матче тура «Нефтчи» - «Шуша». Игроки «Нефтчи» Эмиль Гасанзаде и Намиг Мамедкеримов были дисквалифицированы на четыре матча каждый за свои действия на 34-й минуте игры.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Араз-Нахчыван" одержал победу в Высшей лиге по футзалу
1 Мая 21:17
Футзал

"Араз-Нахчыван" одержал победу в Высшей лиге по футзалу

Команда из Нахчывана укрепила лидерство после победы в 16-м туре чемпионата Азербайджана
Тренер "Нефтчи" дисквалифицирован на пять матчей
25 Апреля 14:39
Футзал

Тренер "Нефтчи" дисквалифицирован на пять матчей

Решение об этом принял Дисциплинарный комитет АФФА
При поддержке УЕФА пройдет "Кубок по футзалу среди девушек"
18 Апреля 16:28
Футзал

При поддержке УЕФА пройдет "Кубок по футзалу среди девушек"

В первый день турнира пройдут групповые игры с участием восьми школ, а на следующий день состоятся матчи плей-офф
Бывший главный тренер сборной по футзалу: "Я бы хотел снова поработать в Азербайджане" - ИНТЕРВЬЮ
18 Апреля 13:33
Футзал

Бывший главный тренер сборной по футзалу: "Я бы хотел снова поработать в Азербайджане" - ИНТЕРВЬЮ

Жозе Алесио рассказал о своей карьере
Самый катастрофический цикл в истории сборной Азербайджана - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ
16 Апреля 10:44
Футзал

Самый катастрофический цикл в истории сборной Азербайджана - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

Наша команда не прошла отборочный этап
Тренер сборной Азербайджана: “Многие играли на обезболивающих”
15 Апреля 22:43
Футзал

Тренер сборной Азербайджана: “Многие играли на обезболивающих”

Виталий Борисов также высказался по поводу отстраненного вратаря

Самое читаемое

Последний матч "Интера" в Барселоне завершился со счетом 3:3
30 Апреля 14:37
Мировой футбол

Последний матч "Интера" в Барселоне завершился со счетом 3:3

У "Барсы" есть шанс выйти в финал впервые с 2015 года
И как "Арсеналу" выходить в финал ЛЧ после такого? ПСЖ оказался совсем не "Реалом"
30 Апреля 09:57
Мировой футбол

И как "Арсеналу" выходить в финал ЛЧ после такого? ПСЖ оказался совсем не "Реалом"

Развязка будет в Париже
Стал известен саудовский клуб, сделавший рекордное предложение Анчелотти и Винисиусу
30 Апреля 09:00
Мировой футбол

Стал известен саудовский клуб, сделавший рекордное предложение Анчелотти и Винисиусу

Саудовцы готовы заплатить за футболиста € 800 млн, включая трансферную стоимость, заработную плату и бонусы
Юрген Клопп: "Я внимательно слежу за "Карабахом", у вас хорошая команда"
30 Апреля 18:05
Футбол

Юрген Клопп: "Я внимательно слежу за "Карабахом", у вас хорошая команда"

Генеральный координатор футбольной академии команды Афтандил Гаджиев встретился с наставником в Германии