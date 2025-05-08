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Счет 22:0 в чемпионате Азербайджана

Футзал
Новости
8 Мая 2025 18:41
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Счет 22:0 в чемпионате Азербайджана

Редкий счет зафиксирован в Высшей лиге чемпионата Азербайджана по футзалу.

Как сообщает İdman.biz, это произошло в матче «Ясамал Баку» - «Араз-Нахчыван», состоявшемся сегодня в рамках 17-го тура.

Номинальные гости выиграли со счетом 22:0. Команда Нахчывана, забившая шесть голов в первом тайме, после перерыва отличилась еще 16 раз. Лучший бомбардир команды Амирхосейн Расули забил семь голов.

Предыдущие три встречи между этими командами также были результативными. Представитель Нахчывана одержал победу в этих матчах со счетом 13:0, 21:2 и 20:0.

Отметим, что лидером чемпионата является «Араз-Нахчыван», набравший 43 очка в 17 играх.

İdman.biz

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