Карлос Сайнс объяснил, почему в квалификации Гран-при Азербайджана столкнулись шесть гонщиков

Карлос Сайнс прокомментировал череду аварий во время квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1, сообщает İdman.biz.

По словам пилота "Уильямса", в инцидентах оказались сразу шесть гонщиков, и это было связано не с ошибками, а с крайне непростыми условиями на городской трассе Баку.

"Мы, уверен, двадцать лучших пилотов в мире. Если шестеро из нас попали в такие аварии, это связано с невероятно сложными условиями. Иногда ты не совершаешь ошибок, но все равно можешь разбить болид — достаточно слегка рискнуть. Даже если риска нет, авария все равно возможна, потому что сцепление на трассе меняется. В таких условиях легко допустить ошибку", — сказал Сайнс.

Напомним, что в квалификации победу одержал Макс Ферстаппен из "Ред Булла". Сайнс показал второе время, уступив лидеру 0,478 секунды. Третьим стал Лиам Лоусон из "Рейсинг Буллс".

İdman.biz