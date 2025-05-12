Европейские этапы приближают "Формулу-1" к Баку

В «Формуле-1» с этой недели начнутся европейские этапы, одними из составляющих частей которых является Гран-При Азербайджана.

Как передает İdman.biz, после шести гонок за пределами Старого Света чемпионат мира возвращается в Европу. Ближайший гоночный уик-энд состоится 16-18 мая в Эмилии-Романье (Италия).

Затем состоится этап в Монако (23-25 мая) и Барселоне (30 мая-1 июня). В дальнейшем «Формула-1» отравится в Монреаль (13-15 июня) и вновь вернется в Европу на Гран-При Австрии (27-29 июня).

До Гран-При Азербайджана, который пройдет 19-21 сентября, чемпионат отделяют 10 гонок.

Как и в прошлом сезоне, Гран-При Азербайджана сохранит за собой статус последнего европейского этапа в текущем календаре.

İdman.biz