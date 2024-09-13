Гости "Формулы-1" в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня в Баку стартовали соревнования "Formulа 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2024".

В Баку съехалось большое количество иностранных гостей для наблюдения за беспощадной борьбой высоких скоростей и великолепных болидов.

Для досуга гостей были организованы различные развлечения в Приморском национальном парке, недалеко от трека, где проводятся соревнования.

İdman.biz представляет интересные фото гостей "Формулы-1".

Напомним, что в первый день соревнований, которые пройдут 13-15 сентября, состоятся свободные заезды команд Формулы-1 и Формулы-2 и порядковый тур.

Во второй день гонки, то есть 14 сентября, состоится 3-й свободный заезд команд Формулы-1, порядковый заезд и короткие спринтерские гонки команд Формулы-2.

Основные же соревнования пройдут 15 сентября, и будут определены победители Формулы-1 и Формулы-2.

Также напомним, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 проводится на бакинском городском треке с 2017 года.

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