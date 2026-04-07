7 Апреля 2026 04:09
Ферстаппен может уйти навсегда

Нидерландский комментатор Нельсон Валкенбург высказался о будущем Макса Ферстаппена в Формуле-1.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Race Podcast, эксперт считает, что возможный уход гонщика из чемпионата может стать окончательным: "Я думаю, если он уйдет, то уже не вернется. Потому что он живет этой жизнью с 12 лет. И ему тоже нужна какая-то конечная точка. Именно поэтому он всегда говорил, что не будет гоняться после 30 или далеко за 30".

Ранее сам Ферстаппен также допускал возможность завершения карьеры, отмечая, что может задуматься об уходе, если перестанет получать удовольствие от гонок.

После трех этапов сезона нидерландский пилот занимает 9-е место в личном зачете, имея в активе 12 очков.

