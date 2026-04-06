6 Апреля 2026
RU

В "Ред Булл" не смогут уложиться в лимит веса до 2027 года

Формула 1
Новости
6 Апреля 2026 07:14
17
Болид "Ред Булл" RB22 имеет проблему с лишним весом, и достичь минимального лимита веса можно будет только с новым шасси в 2027 году. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на итальянское издание Autoracer.

По информации источника, в краткосрочной перспективе — к Гран-при Великобритании в Сильверстоуне — новые компоненты должны сэкономить как минимум 5 кг.

Ранее издание RacingNews365 опубликовало информацию по актуальному весу болидов команд:

1. "Феррари", "Мерседес" и "Ауди" обладают весом меньше, чем разрешено регламентом, и выступают с дополнительными утяжелителями.
2. "Макларен" уложился в минимальный вес.
3. "Хаас" тяжелее на 1 кг.
4. "Альпин" тяжелее на 3 кг.
5. "Рейсинг Буллз" тяжелее на 5 кг.
6. "Кадиллак" тяжелее на 7 кг.
7. "Ред Булл" и "Астон Мартин" тяжелее на 10 кг.
8. "Уильямс" тяжелее на 26 кг.

Минимальный вес болидов в сезоне-2026 составляет 768 кг.

İdman.Biz
Тэги:

