Ферстаппен подтвердил участие в квалификационных заездах к "24 часам Нюрбургринга"

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен официально подтвердил, что примет участие в квалификационных заездах к "24-часовой гонке на Нюрбургринге", которые пройдут 18-19 апреля.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Verstappen.com, нидерландец выступит на "Нордшляйфе" вместе с австрийцем Лукасом Ауэром за рулем Mercedes-AMG GT3 команды "Ферстаппен Рейсинг". Для Макса эти заезды станут первым опытом пилотирования на "Нюрбургринге" в ночное время.

Ранее он принял участие в гонке NLS2, где завоевал поул и уверенно лидировал, однако экипаж под номером 3 был дисквалифицирован из-за превышения лимита использования шин (команда применила семь комплектов вместо разрешенных шести).

На этой неделе Ферстаппен уже провел приватные тесты на "Нордшляйфе" в рамках подготовки к 24-часовому марафону, который состоится 14-17 мая — между Гран-при Майами и Канады.