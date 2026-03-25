25 Марта 2026
RU

Макс Ферстаппен протестировал японский суперкар Nissan Z NISMO - ВИДЕО

Формула 1
Новости
25 Марта 2026 15:41
11
Макс Ферстаппен протестировал японский суперкар Nissan Z NISMO

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен удивил болельщиков, сев за руль необычной для себя техники на знаменитом японском автодроме "Fuji Speedway". Голландский гонщик провел серию испытательных заездов на автомобиле Nissan Z NISMO GT500, подготовленном специально для топовой категории японского чемпионата Super GT.

Как сообщает İdman.Biz, машина была представлена в традиционных цветах "Ред Булл". Ферстаппен, привыкший к открытым колесам и формульным болидам, на этот раз опробовал мощность японского суперкара в рамках специального мероприятия. Видео и фото заездов на фоне горы Фудзи мгновенно разлетелись по социальным сетям, вызвав интерес как у фанатов Формулы-1, так и у любителей кузовных гонок.

Подобные тесты часто проводятся в рамках сотрудничества между техническими партнерами и спонсорами команды. Для Ферстаппена это стало редкой возможностью испытать специфику управления машиной класса GT500, которая считается одной из самых быстрых в мире среди автомобилей с закрытыми колесами.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Палмер объяснил, почему Вольф по-прежнему заинтересован в приобретении Ферстаппена
24 Марта 19:40
Формула 1

Палмер объяснил, почему Вольф по-прежнему заинтересован в приобретении Ферстаппена

На фоне недавнего скандала это уже не кажется нереальным

В Формуле-1 не планируют срочно менять правила двигателей
23 Марта 19:46
Формула 1

В Формуле-1 не планируют срочно менять правила двигателей

Основные вопросы у команд вызывает формат квалификации

Руководитель "Ауди" покинул команду
21 Марта 01:02
Формула 1

Руководитель "Ауди" покинул команду

Бинотто возьмет на себя дополнительные обязанности

Ральф Шумахер назвал главное отличие Макса Ферстаппена от своего брата Михаэля
19 Марта 19:10
Формула 1

Ральф Шумахер назвал главное отличие Макса Ферстаппена от своего брата Михаэля

В этом и разница между хорошим гонщиком и великим
Хэмилтон вошел в уникальный список пилотов Формулы-1
19 Марта 04:19
Формула 1

Хэмилтон вошел в уникальный список пилотов Формулы-1

Британец стал призером в возрасте 20, 30 и 40 лет

ФИА готовит изменения регламента из-за отмены этапов
19 Марта 00:29
Формула 1

ФИА готовит изменения регламента из-за отмены этапов

Перенос дедлайнов может ускорить доработки двигателей

Самое читаемое

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии
23 Марта 21:30
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии - ФОТО

Сборная успешно выступила на Kutaisi Open Spring Cup

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
23 Марта 13:34
Плавание

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной по прыжкам в воду о жизни и работе в Баку
Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии
23 Марта 20:14
Таэквондо

Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии - ФОТО

Успешное выступление на турнире Belgian Open

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом