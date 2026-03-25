Макс Ферстаппен протестировал японский суперкар Nissan Z NISMO - ВИДЕО

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен удивил болельщиков, сев за руль необычной для себя техники на знаменитом японском автодроме "Fuji Speedway". Голландский гонщик провел серию испытательных заездов на автомобиле Nissan Z NISMO GT500, подготовленном специально для топовой категории японского чемпионата Super GT.

Как сообщает İdman.Biz, машина была представлена в традиционных цветах "Ред Булл". Ферстаппен, привыкший к открытым колесам и формульным болидам, на этот раз опробовал мощность японского суперкара в рамках специального мероприятия. Видео и фото заездов на фоне горы Фудзи мгновенно разлетелись по социальным сетям, вызвав интерес как у фанатов Формулы-1, так и у любителей кузовных гонок.

Подобные тесты часто проводятся в рамках сотрудничества между техническими партнерами и спонсорами команды. Для Ферстаппена это стало редкой возможностью испытать специфику управления машиной класса GT500, которая считается одной из самых быстрых в мире среди автомобилей с закрытыми колесами.