Палмер объяснил, почему Вольф по-прежнему заинтересован в приобретении Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, британец Джолион Палмер объяснил, почему руководитель команды "Мерседес" Тото Вольф по-прежнему заинтересован в подписании Макса Ферстаппена ("Ред Булл"), сообщает İdman.Biz.

"И если вы Тото [Вольф], а тут вдруг есть шанс подписать Макса, существует угроза, что другие команды начинают отыгрывать преимущество… Поэтому нельзя проигнорировать звонок Макса Ферстаппена. И мы уже все видели, что такие разговоры велись в прошлом году, в атмосфере было достаточно напряженности. Это было в Австрии, где на пресс-конференции Джордж сказал: "Ну, погодите, почему мы все говорим, что он заменит меня? Я все время объезжаю Кими. Поэтому это ему стоит волноваться".

Так что представьте себе: надвигается борьба за титул, и все это происходит на фоне", — приводит слова Палмера издание Motorsport.