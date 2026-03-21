Руководитель "Ауди" покинул команду

21 Марта 2026 01:02
Руководитель "Ауди" покинул команду

Руководитель проекта "Ауди" Джонатан Уитли покинул команду с немедленным вступлением решения в силу.

Как сообщает İdman.Biz, об уходе британского специалиста было объявлено в официальном заявлении коллектива. Причиной такого решения названы личные обстоятельства.

"Команда благодарит Джонатана за его вклад в проект и желает ему успехов во всех начинаниях. Будущая структура команды будет полностью определена на более позднем этапе, поскольку организация продолжает адаптироваться к меняющимся условиям Формулы-1", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что при поддержке AUDI AG команда продолжит развитие с целью борьбы за чемпионские титулы к 2030 году.

Глава проекта Маттиа Бинотто, который возглавляет команду с 2024 года, возьмет на себя дополнительные обязанности в роли руководителя команды.

Новости по теме

Ральф Шумахер назвал главное отличие Макса Ферстаппена от своего брата Михаэля
19 Марта 19:10
Формула 1

Ральф Шумахер назвал главное отличие Макса Ферстаппена от своего брата Михаэля

В этом и разница между хорошим гонщиком и великим
Хэмилтон вошел в уникальный список пилотов Формулы-1
19 Марта 04:19
Формула 1

Хэмилтон вошел в уникальный список пилотов Формулы-1

Британец стал призером в возрасте 20, 30 и 40 лет

ФИА готовит изменения регламента из-за отмены этапов
19 Марта 00:29
Формула 1

ФИА готовит изменения регламента из-за отмены этапов

Перенос дедлайнов может ускорить доработки двигателей
Ошибка связи в "Ред Булл" стоила Ферстаппену времени на Гран-при Китая
18 Марта 23:15
Формула 1

Ошибка связи в "Ред Булл" стоила Ферстаппену времени на Гран-при Китая

Пилот полгонки сбрасывал газ без необходимости и не смог побороться за позиции

"Уильямс" борется с лишним весом нового болида FW48
18 Марта 15:23
Формула 1

"Уильямс" борется с лишним весом нового болида FW48

Британская команда теряет более полусекунды на круге из-за тяжелой машины
"Феррари" испытает экспериментальное крыло во время съемочного дня в Монце — СМИ
17 Марта 19:40
Формула 1

"Феррари" испытает экспериментальное крыло во время съемочного дня в Монце — СМИ

Данное новшество итальянский коллектив уже испытывал во время предсезонных тестов в Бахрейне

Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов
18 Марта 10:59
Мировой футбол

Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов - ВИДЕО

Эпизод произошел сразу после финального свистка

Ноа Ланг прооперирован после тяжелой травмы в матче против "Ливерпуля"
19 Марта 15:30
Мировой футбол

Ноа Ланг прооперирован после тяжелой травмы в матче против "Ливерпуля"

Нападающий "Галатасарая" повредил руку при столкновении с рекламным щитом на "Энфилде"

Футболиста "Галатасарая" унесли на носилках после столкновения с щитом
19 Марта 03:00
Мировой футбол

Футболиста "Галатасарая" унесли на носилках после столкновения с щитом

Игрок "Галатасарая" получил травму и покинул поле на носилках
UFC Baku 2026: первые бои уже известны
19 Марта 13:56
ММА

UFC Baku 2026: первые бои уже известны - ОБНОВЛЕНО

На турнир 27 июня в Баку уже появились два подтвержденный поединка