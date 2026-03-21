Руководитель "Ауди" покинул команду

Руководитель проекта "Ауди" Джонатан Уитли покинул команду с немедленным вступлением решения в силу.

Как сообщает İdman.Biz, об уходе британского специалиста было объявлено в официальном заявлении коллектива. Причиной такого решения названы личные обстоятельства.

"Команда благодарит Джонатана за его вклад в проект и желает ему успехов во всех начинаниях. Будущая структура команды будет полностью определена на более позднем этапе, поскольку организация продолжает адаптироваться к меняющимся условиям Формулы-1", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что при поддержке AUDI AG команда продолжит развитие с целью борьбы за чемпионские титулы к 2030 году.

Глава проекта Маттиа Бинотто, который возглавляет команду с 2024 года, возьмет на себя дополнительные обязанности в роли руководителя команды.