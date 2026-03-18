18 Марта 2026 15:23
"Уильямс" борется с лишним весом нового болида FW48

Команда "Уильямс" столкнулась с серьезными техническими трудностями на старте сезона 2026 года. Новый болид FW48 значительно превышает установленный регламентом лимит веса в 768 кг. По последним данным, машина оказалась тяжелее нормы на 20-25 кг, что приводит к потере более 0.6 секунды на каждом круге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, руководитель команды Джеймс Воулз подтвердил наличие проблемы и отметил, что технические решения для снижения веса уже разработаны. Однако оперативно внедрить обновления мешает действующий в Формуле-1 потолок бюджетов (cost cap). "Если бы не финансовые ограничения, я бы установил все новые детали на машину уже завтра", - подчеркнул Воулз.

На базе команды в Гроуве запущена программа по снижению массы болида, получившая шутливое название "Операция Бикини". Инженеры планируют поэтапно облегчать конструкцию, начиная с модификации переднего антикрыла и системы подвески к Гран-при Майами. Пилот команды Алекс Албон отметил, что избыточный вес не только замедляет машину, но и смещает центр тяжести вверх, что негативно сказывается на управляемости. Стоит отметить, что с небольшим перевесом в 2-4 кг в начале сезона столкнулись также "Мерседес" и "Феррари", однако ситуация "Уильямса" считается наиболее критической в пелотоне. Команда рассчитывает вернуться к борьбе в середине пелотона после внедрения пакета обновлений в США.

