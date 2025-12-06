6 Декабря 2025
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби

Формула 1
Новости
6 Декабря 2025 20:05
36
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации к основной гонке на 24-м этапе чемпионата Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби.

Как сообщает İdman.Biz, он проехал свой лучший круг за 1 минуту 22,207 секунды.

Второе время показал Ландо Норрис из «Макларен» (+0,201), третьим стал его напарник Оскар Пиастри (+0,230).

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из "Феррари" выбыл после первого сегмента квалификации.

Последняя гонка сезона-2025 пройдет в воскресенье, 7 ноября, в 17.00 по бакинскому времени.

В личном зачете пилотов лидирует Норрис, на счету которого 408 очков. Далее располагаются Ферстаппен (396 очков) и Пиастри (392 очка).

Гран-при Абу-Даби

Квалификация

Топ-10

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 1.22,207

2. Ландо Норрис ("Макларен") +0,201

3. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,230

4. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,438

5. Шарль Леклер ("Феррари") +0,523

6. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,695

7. Габриэл Бортолето ("Заубер") +0,697

8. Эстебан Окон ("Хаас") +0,706

9. Изак Аджар ("Рейсинг Буллз") +0,865

10. Юки Цунода ("Ред Булл") — не показал времени

