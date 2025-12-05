5 Декабря 2025
Ферстаппен раскритиковал пользователей соцсетей за травлю Антонелли

5 Декабря 2025
Ферстаппен раскритиковал пользователей соцсетей за травлю Антонелли

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" резко высказался о волне критики, обрушившейся на пилота "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли после его ошибки в финале Гран-при Катара, сообщает İdman.Biz.

По словам Ферстаппена, первоначальные телекадры создавали впечатление, что Антонелли просто уступил позицию. Однако повтор показал, что пилот столкнулся с двойным скольжением машины.

"Проблема в том, что в первых кадрах казалось, будто он просто пропустил соперника. Но если посмотреть повтор, видно, что у него было сильное скольжение два раза", - цитирует слова гонщика GPblog..

Ферстаппен осудил реакцию пользователей соцсетей, назвав ее отражением серьезной проблемы.

"То, что говорят люди в соцсетях, это проблема соцсетей. Это никак не связано с тем, что сказал Хельмут на самом деле. Даже если он что-то сказал, это не повод разрывать человека в клочья. Почему люди могут создавать аккаунты без настоящего имени? Это никак не регулируется - и это куда большая проблема", - подчеркнул он.

Гонщик также добавил, что важно признавать ошибки после анализа ситуации:
"Если у тебя нет всех повторов, а потом, когда ты все посмотрел, понимаешь, что был неправ, нужно сказать: мы увидели неправильно, все было не так. Я сам не понимал, что произошло, пока не увидел запись. Тогда сразу все становится понятно".

İdman.Biz

