McLaren F1 короля Брунея продан на аукционе за 25,3 млн долларов - ФОТО

На аукционе RM Sotheby’s, который состоялся в Абу-Даби в дни финального Гран-при Формулы-1, продан McLaren F1, ранее принадлежавший королевской семье Брунея.

Как сообщает İdman.Biz, стоимость лота составила $ 25,3 млн, что стало рекордом для автомобилей McLaren.

Автомобиль выпущен в 1994 году и был 14-м экземпляром в серии из 64 дорожных версий McLaren F1. Он оснащается 6,1-литровым двигателем BMW V12 мощностью 627 л. с. Позднее автомобиль был доработан пакетом High-Downforce Kit, который включает фиксированный задний спойлер, передний сплиттер в стиле GTR-версии и воздуховоды над передними колесами.

Еще одна особенность автомобиля в том, что в 1996 году автограф на нем оставил Михаэль Шумахер, однако позднее - в 2007-м - автомобиль был перекрашен, и тогда на нем расписался Льюис Хэмилтон. Этот McLaren F1 стал самым дорогим автомобилем марки, проданном на открытом аукционе. Ранее рекорд принадлежал McLaren F1 1995 года с серийным номером 029, который в 2021 году был продан за $ 20,4 млн.

Другим крупным лотом торгов стал суперкар Pagani Zonda Riviera, который был продан за $ 10,1 млн. Кроме того, за $ 5,6 млн с молотка ушел Gordon Murray Automotive T.50, созданный Гордоном Марри - автором легендарного McLaren F1.

Среди других автомобилей аукциона выделяются Ferrari F40 1990 года выпуска, проданная за $ 3,8 млн, Ferrari LaFerrari 2014 года, сменившая владельца за $ 3,3 млн, а также Ferrari Monza SP2 2022-го, проданная за $ 2,5 млн.

