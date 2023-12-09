В FIA наградили чемпионов и призёров по итогам сезона - ВИДЕО - ФОТО

В Баку прошла традиционная церемония FIA Prize Giving, где чествовали победителей и призёров гоночных серий, проходивших под эгидой федерации. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на f1news.ru, вручение призов организовала Азербайджанская автомобильная федерация (AAF), город Баку и трасса Baku City Circuit при поддержке официальных партнеров – Rolex, Hankook и Brembo.

Днём состоялась традиционная пресс-конференция, а вечером победители и призёры под аплодисменты болельщиков прошли по ковровой дорожке, купаясь в лучах славы, а потом уединились на официальной церемонии, куда и своих-то пускают не всех, но в FIA организовали прямую трансляцию в социальных сетях.

Мохаммед Бен Сулайем, президент FIA: «Сегодня мы чествуем чемпионов нашего спорта в прекрасном городе Баку. Мы благодарим наших хозяев, Азербайджанскую автомобильную федерацию и город Баку, а также выражаем признательность за поддержку нашим партнерам Rolex, Hankook и Brembo, благодаря которым ежегодное торжественное вручение призов FIA стало знаковым событием».

Вели церемонию спортивный журналист Гарри Бенджамин и победительница Открытого конкурса талантов FIA Formula E для ведущих в 2020 году Дерин Адетосойе.

Церемония началась с эффектного, но короткого ролика из истории автомобилизма и гонок разных серий. Потом азербайджанский оркестр народных инструментов добавил происходящему колорита.

Интересной особенностью церемонии стало то, что многие чемпионы уже выходили с кубками, а не получали их на сцене.

Макс Ферстаппен поднялся на сцену, чтобы поздравить тройку лучших в чемпионате мира по картингу, в том числе 15-летнего россиянина Кирилла Куцкова, чемпиона в классе ОК.

Исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали поздравляет чемпиона Формулы 2

Исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали поздравил чемпионов Формулы 3 и Формулы 2 и руководителей сильнейших команд.

Тео Пуршер: «Я очень рад быть здесь, на этой замечательной церемонии. Мой сезон сложился отлично, сбылась мечта – я стал чемпионом Формулы 2! Спасибо нашей команде ART, без неё я бы не смог выступать в гонках в этом сезоне! Мы сотрудничали в течение четырёх лет, но теперь я с ней расстаюсь, поскольку перехожу в другой чемпионат, но это было славное время, и я очень доволен».

Лучшим новичком сезона признали дебютанта McLaren Оскара Пиастри

Лучшим новичком сезона признали дебютанта McLaren Оскара Пиастри. В 2021-м он тоже признавался лучшим новичком.

Оскар Пиастри: «Если мы начнём следующий сезон так, как закончили этот, то будем в хорошей форме! Команде удалось переломить ситуацию, но это потребовало от всех огромных усилий.

Мне мой первый сезон в Формуле 1 доставил огромное удовольствие – надеюсь, я последний раз в карьере был в роли новичка! В общем, было весело, но надеюсь, что дальше будет ещё веселее!»

Лучшим обгоном признали обгон Фернандо Алонсо Серхио Переса в Сан-Паулу. Испанец на церемонии не присутствовал, но прислал видеосообщение.

Фернандо Алонсо: «Привет всем болельщикам! Большое спасибо, что проголосовали в категории Action of the Year за мою борьбу с Серхио Пересом в Бразилии. Я хочу также поблагодарить Серхио и разделить с ним эту награду.

Любая борьба на трассе – это взаимодействие двух гонщиков, и я считаю, что наша с ним борьба должна стать примером не только для нынешнего, но и для будущих поколений гонщиков. Мы должны продвигать чистое пилотирование без каких-либо контактов между машинами.

Надеюсь, в следующем году у нас будет ещё больше борьбы на трассе. Спасибо всем болельщикам и FIA за заботу о нас. Скоро увидимся!»

В конце церемонии на сцену поднялся Льюис Хэмилтон, получив скромный кубок за третье место и пожелав всем счастливого Рождества и Нового года.

Льюис Хэмилтон: «Хочется поздравить всех с итогами года! Невероятно приятно видеть здесь столько гонщиков, отличившихся в разных чемпионатах. Для всех этот год было очень долгим, я уже с нетерпением жду наступления зимнего перерыва, после чего начнётся подготовка к следующему сезону, в котором постараемся выступить лучше, чем в 2023-м.

Я должен поздравить Red Bull, Макса Ферстаппена и Серхио Переса, они здорово поработали в этом году. Макс выступал безупречно, а их команда подняла планку на невероятную высоту, поэтому нам предстоит как следует поработать, чтобы их догнать. Но верю, что нам это удастся.

Я также хочу поздравить мою команду, ведь мы начали год с неэффективной машиной, пилотировать которую не доставляло особого удовольствия. Но никто не сдавался, все продолжали упорно трудиться, и это меня вдохновляло. Надеюсь, в следующем году мы отыграемся, а сейчас я хочу пожелать всем весёлого Рождества и счастливого Нового года в кругу семьи и друзей!»

Стефано Доменикали вручил кубок за второе место Серхио Пересу.

Серхио Перес: «Мы сильно начали сезон, а затем начались «американские горки», но я не сдавался и работал вместе с командой.

Я благодарю всю свою команду за поддержку. Вместе мы прошли через очень сложные времена, но смогли обеспечить команде лучший сезон в её истории. Я многому научился, пройдя через непростой период, и вернусь более сильным в следующем году».

Макс Ферстаппен получил победный кубок из рук президента FIA и был официально признан чемпионом мира 2023 года, а Red Bull Racing – обладателем Кубка конструкторов.

Кристиан Хорнер: «Для нашей команды это был совершенно удивительный год, когда мы побили так много разных рекордов, выиграв 21 гонку из 22-х и пять спринтов из шести. Все, кто работает в Red Bull Racing, внесли свой вклад в эти великолепные достижения, и я принимаю эту награду от имени всех сотрудников команды.

Все они отлично справились с задачей, оказывая поддержку обоим нашим гонщикам, и теперь Макс войдёт в число лучших гонщиков в истории чемпионата. Так что сегодня для нас очень важный день, который знаменует этот важный год, и я очень горжусь тем, чего мы достигли.

Но Формула 1 никогда не останавливается, поэтому в межсезонье всех ждёт очень напряжённый период, ведь чемпионат 2024 уже не за горами, и в то время, пока мы здесь разговариваем, работа над новой машиной продолжается. Так что межсезонье будет коротким».

Макс Ферстаппен: «На подиуме в Абу-Даби я сожалел о том, что сезон окончен и я больше не смогу управлять этой замечательной машиной.

Это было невероятно. Я был очень рад работать с командой. Все мы хотим побеждать и делаем всё, что в наших силах. Мы много путешествуем по всему миру, а это всегда лучше делать в хорошей компании. У нас в Red Bull такая компания есть, и я чрезвычайно горжусь тем, чего мы достигли в этом году».

Автоспортивный сезон 2023 года завершён, итоги подведены.

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