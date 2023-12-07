FIA возьмет под контроль сотрудничество команд в "Формуле-1"

Международная Федерация автоспорта (FIA), проводящая Генеральную Ассамблею в Баку, выпустит новые инструкции, призванные укрепят контроль над сотрудничеством команд «Формулы-1».

Как сообщает İdman.biz, в настоящий момент команды могут покупать у соперников компоненты машины. А в следующем году в «Альфа Таури» намерены использовать гораздо больше деталей от команды «Ред Булл Ресинг». Это вызвало опасения у соперников, считающих что эти две команды могут получить дополнительное преимущество от тесного сотрудничества.

Директор FIA по гонкам на одноместных машинах Николас Томбасис отметил по этому поводу: «Мы проверяем команды, имеющие родственные связи, именно для того, чтобы убедиться, что их сотрудничество происходит в рамках регламента. Мы не считаем, что в данном случае есть какие-либо признаки прямого сотрудничества. Тем не менее, обеспечение того, чтобы взаимодействие команд происходило в рамках правил, является одной из сложнейших задач контроля. Нам необходимо провести аудит и убедиться, что эти команды хорошо разделены. И довольно скоро мы выпустим дополнительные инструкции, где будет дополнительная информация о том, как они могут убедить нас, что ничего из запрещенного не происходит».

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