7 Декабря 2023
RU

FIA возьмет под контроль сотрудничество команд в "Формуле-1"

Формула 1
Новости
7 Декабря 2023 17:33
FIA возьмет под контроль сотрудничество команд в "Формуле-1"

Международная Федерация автоспорта (FIA), проводящая Генеральную Ассамблею в Баку, выпустит новые инструкции, призванные укрепят контроль над сотрудничеством команд «Формулы-1».

Как сообщает İdman.biz, в настоящий момент команды могут покупать у соперников компоненты машины. А в следующем году в «Альфа Таури» намерены использовать гораздо больше деталей от команды «Ред Булл Ресинг». Это вызвало опасения у соперников, считающих что эти две команды могут получить дополнительное преимущество от тесного сотрудничества.

Директор FIA по гонкам на одноместных машинах Николас Томбасис отметил по этому поводу: «Мы проверяем команды, имеющие родственные связи, именно для того, чтобы убедиться, что их сотрудничество происходит в рамках регламента. Мы не считаем, что в данном случае есть какие-либо признаки прямого сотрудничества. Тем не менее, обеспечение того, чтобы взаимодействие команд происходило в рамках правил, является одной из сложнейших задач контроля. Нам необходимо провести аудит и убедиться, что эти команды хорошо разделены. И довольно скоро мы выпустим дополнительные инструкции, где будет дополнительная информация о том, как они могут убедить нас, что ничего из запрещенного не происходит».

İdman.biz

Новости по теме

FIA на заседании в Баку утвердила поправки в регламенте "Формулы-1"
09:57
Формула 1

FIA на заседании в Баку утвердила поправки в регламенте "Формулы-1"

Всемирный совет Международной федерации автоспорта (FIA), заседание которого проходит в Баку, утвердил поправки в техническом и спортивном регламентах "Формулы-1" на 2024 год
Президент FIA: "Вместе с "Формулой-1" мы стараемся определить направление развития спринтерских гонок"
6 Декабря 10:25
Формула 1

Президент FIA: "Вместе с "Формулой-1" мы стараемся определить направление развития спринтерских гонок"

"Мы должны постоянно развиваться и адаптироваться, стараясь, чтобы всё, что мы делаем, отвечало интересам нашего спорта"
Бакинская гонка пройдет без спринта
5 Декабря 18:07
Формула 1

Бакинская гонка пройдет без спринта

В новом сезоне "Формулы-1" шесть гонок пройдут в формате спринта
Мик Шумахер: Я должен убедить других, что заслуживаю места в Формуле-1
5 Декабря 16:20
Формула 1

Мик Шумахер: Я должен убедить других, что заслуживаю места в Формуле-1

"К сожалению, многие контракты рассчитаны на несколько лет и шансов на 2024 год у меня нет"
Двукратный победитель Гран-При Азербайджана: "Я не могу быть настолько плох"
5 Декабря 13:46
Формула 1

Двукратный победитель Гран-При Азербайджана: "Я не могу быть настолько плох"

Пилот Red Bull Racing Серхио Перес, дважды выигрывавший Гран-При Азербайджана, рассказал, как ему удалось улучшить форму к концу сезона
Составы команд 2024: Все контракты подписаны
4 Декабря 12:58
Формула 1

Составы команд 2024: Все контракты подписаны

Мы собрали актуальную информацию о контрактах гонщиков и слухи о составах команд на сезон 2024 года

Самое читаемое

Игрок в мини-футбол умер после столкновения с соперником
5 Декабря 16:25
Футбол

Игрок в мини-футбол умер после столкновения с соперником

"Рауль покинул нас в этот понедельник"
Необычный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО
6 Декабря 16:40
Азербайджанский футбол

Необычный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО

Игрок, забивший пятый гол в ворота соперника, отпраздновал гол смехом
Американский баскетболист: "Я не знал, что меня ждет, когда приехал в Азербайджан"
5 Декабря 11:24
Баскетбол

Американский баскетболист: "Я не знал, что меня ждет, когда приехал в Азербайджан"

"Сложно бороться в высоком темпе на протяжении всего матча"
Стало известно, каким образом "ПСЖ" пытается удержать Мбаппе в клубе
5 Декабря 14:30
Мировой футбол

Стало известно, каким образом "ПСЖ" пытается удержать Мбаппе в клубе

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи предпринимает попытки, направленные на то, чтобы нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе продлил с ним контракт, апеллируя к двум обстоятельствам