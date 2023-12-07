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FIA на заседании в Баку утвердила поправки в регламенте "Формулы-1"

Формула 1
Новости
7 Декабря 2023 09:57
FIA на заседании в Баку утвердила поправки в регламенте "Формулы-1"

Всемирный совет Международной федерации автоспорта (FIA), заседание которого проходит в Баку, утвердил поправки в техническом и спортивном регламентах «Формулы-1» на 2024 год.

Как сообщает İdman.biz, изменения касаются в основном обслуживания машин. Также в федерации отреагировали на проблему с охлаждением кокпита, которая обнаружилась в жарких условиях на Гран-При Катара.

Разрешено устанавливать устройства для охлаждения гонщика в условиях экстремальной жары. Ограничены количество и вес металлических деталей днища, представляющих опасность в случае отсоединения от машины при аварии;

Время работы механиков над машинами на пит-лейне перед стартом сокращено с 50 до 40 минут.

При старте машины с пит-лейна команды в целях безопасности обязаны убирать весь персонал и оборудование через 90 секунд после начала прогревочного круга.

İdman.biz

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