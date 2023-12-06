Президент FIA: "Вместе с "Формулой-1" мы стараемся определить направление развития спринтерских гонок"

«Мы должны постоянно развиваться и адаптироваться, стараясь, чтобы всё, что мы делаем, отвечало интересам нашего спорта».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем, находящийся в Баку на Генеральной Ассамблее организации.

Он высказал свое мнение относительно перспектив спринта в «Формуле-1». «Вместе с «Формулой-1» и командами чемпионата мы стараемся определить направление дальнейшего развития такого формата, как спринт», - добавил бен Сулайем.

Ранее было отмечено, что в сезоне 2024 останется шесть этапов со спринтом, однако обсуждение ряда вопросов, в том числе о целесообразности реверсивного порядка старта в коротких субботних гонках, пока ещё продолжается.

Пока формально не утверждены такие изменения, как перенос квалификации, определяющей порядок старта в спринте (Sprint Shootout) с субботы на пятницу, хотя эту идею уже поддержали все команды. Но её ещё должна утвердить Комиссия Формулы 1, которая соберётся в январе. При этом возможны и дополнительные новшества, в том числе частично реверсивный порядок старта.

Ниджат Закиев

İdman.biz