Бакинская гонка пройдет без спринта

В новом сезоне «Формулы-1» шесть гонок пройдут в формате спринта.

Как сообщает İdman.biz, если в минувшем сезоне один из «быстрых» этапов прошел в рамках Гран-При Азербайджана, то в новом сезоне спринт на бакинской трассе не состоится. Гонка здесь вернется в привычный формат уик-энда.

Спринты впервые пройдут в Шанхае и Майами, также они предусмотрены в Шпильберге, Остине, Интерлагосе и Лусаиле.

Формат уик-энда со спринтом в следующем году может изменится. В частности, квалификация Sprint Shootout будет перенесена на пятницу, а квалификация к воскресной гонке пройдёт в субботу, но официально это ещё не подтверждено.

Напомним, что в спринтерской гонке Гран-При Азербайджана победу одержал Серхио Перес из «Ред Булл».

İdman.biz