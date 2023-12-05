Мик Шумахер: Я должен убедить других, что заслуживаю места в Формуле-1

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", резервный гонщик «Мерседеса» Мик Шумахер высказался о намерении вернуть себе место боевого пилота Формулы-1.

«Я знаю, что должен убедить других людей, что заслуживаю места в Формуле-1. К сожалению, многие контракты рассчитаны на несколько лет и шансов на 2024 год у меня нет. Это немного сложная ситуация, но в 2025 году будет гораздо больше возможностей. Посмотрим, как всё сложится», - приводит слова Шумахера Autosprint со ссылкой на пресс-службу Формулы-1.

Напомним, Шумахер покинул «Хаас», боевым пилотом которого был, после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.

Ранее мнением о карьерных перспективах Шумахера поделился экс-пилот Формулы-1 Себастьян Феттель.

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