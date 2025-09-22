Золотой мяч: история, создание и тайны легендарного трофея

Сегодня, 22 сентября, в Париже пройдет 69-я церемония вручения "Золотого мяча", одной из самых престижных наград в мире футбола.

Как сообщает İdman.biz, трофей создается ювелирным домом Mellerio dits Meller — старейшей компанией в мире, основанной в 1613 году. На изготовление каждой награды уходит около шести месяцев и 100 часов работы: латунные полусферы соединяются, создаются шестиугольные панели, потом трофей полируется, гравируется имя победителя и покрывается золотом. Итоговый вес — 15 кг.

Дизайн награды менялся лишь дважды: в 1980-х и 2003 году. Для транспортировки используются специальные кейсы от Louis Vuitton, а логистика церемонии держится в секрете. Интересно, что уникальный "Суперзолотой мяч", врученный в 1989 году Альфредо Ди Стефано, в 2021 году был продан на аукционе за €214,5 млн. Сегодня интрига сильна: за трофей поборются Усман Дембеле, Рафинья и Ламин Ямаль, а каждый "Золотой мяч" продолжает оставаться символом истории и искусства футбола.

İdman.biz