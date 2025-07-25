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Фелипе Сантос: "Верю, что мы вернемся из Греции с победой"

Футбол
Новости
25 Июля 2025 11:55
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Фелипе Сантос: "Верю, что мы вернемся из Греции с победой"

«Это был наш первый официальный матч в новом сезоне, и мы сыграли хорошо».

Как сообщает İdman.biz, об этом АЗЕРТАДЖ заявил бразильский полузащитник «Араз-Нахчыван» Фелипе Сантос, комментируя первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА по футболу, в котором команда обыграла греческий «Арис» со счетом 2:1.

Сантос выразил радость по поводу победы:

«Наша команда упорно боролась. Я очень рад забить первый гол «Араз-Нахчывана» в еврокубках. Главное было, чтобы моя команда ушла с поля с победой, и мы это сделали. Теперь мы хотим собраться и добиться успешного результата в ответном матче. У соперника есть свои сильные стороны, но мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше».

Бразильский футболист также подчеркнул, что команда хочет пройти как можно дальше в Лиге конференций:

«У нас есть команда, которая способна на это. Нам просто нужно проявить характер. Я верю, что мы победим в Греции и вернемся в Азербайджан с исторической победой».

Отметим, что ответная встреча между командами состоится в Греции 31 июля.

İdman.biz

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