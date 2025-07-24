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Азер Багиров: "Араз-Нахчыван" сильнее греческой команды"

Футбол
Новости
24 Июля 2025 15:51
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Азер Багиров: "Араз-Нахчыван" сильнее греческой команды"

«Араз-Нахчыван» сильнее греческого «Ариса», с которым ему предстоит встретиться сегодня во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает İdman.biz, об этом бывший главный тренер нахчыванской команды Азер Багиров заявил Report.

Специалист отметил, что клуб оформил хорошие трансферы во время летнего перерыва:

«Матч «Зиря» с «Хайдуком» показал, что можно играть против любого соперника. Нужно лишь выбрать правильную тактику. Самое главное - психологически подготовить команду к победе. У меня очень хорошее мнение об «Арисе». А трансферы и контрольные матчи, которые недавно провел «Араз-Нахчыван», показывают, что команда серьезно готовится. На мой взгляд, «Араз-Нахчыван» способен одолеть этого соперника. По крайней мере, в Азербайджане он может победить. Можно сказать, что лучшие трансферы в стране были сделаны во время летнего перерыва «Араз-Нахчываном». Мне кажется, что нахчыванская команда сильнее».

Он коснулся трансферов соперника:

«Обе команды хотят пройти раунд и укрепить свои слабые места. Мы увидим уровень игроков, перешедших в «Арис», в сегодняшнем матче. «Араз-Нахчыван» потратил больше времени на подготовку. Они расстались с Вадимом Абдуллаевым из предыдущего состава, а всех остальных игроков сохранили».

Тренер подчеркнул, что небольшое количество болельщиков также повлияет на игру:

«Вопрос болельщиков может повлиять на игру команды. Мы с близкими друзьями пойдем сегодня поддержать «Араз-Нахчыван». Футбола без болельщиков не бывает. Если команда играет в «родных стенах», она получит больше поддержки. Я видел это, когда работал в «Араз-Нахчыване».

Отметим, что матч между «Араз-Нахчываном» и «Арисом» начнется сегодня в 20:00 на «Далга Арене».

İdman.biz

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