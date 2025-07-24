Лига конференций: "Сабах" против "Петрокуба"

«Сабах» сегодня проведет свой первый матч во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА по футболу.
Как сообщает İdman.biz, бакинская команда сыграет с молдавским «Петрокубом» в гостях.
Команда под руководством Валдаса Дамбраускаса ранее проиграла по итогам двух игр словенскому «Целе» в Лиге Европы. Теперь обладатель Кубка Азербайджана постарается пройти в следующий раунд в третьем континентальном клубном турнире.
Лига конференций УЕФА
Второй квалификационный раунд, первый матч
24 июля
21:00 «Петрокуб» (Румыния) – «Сабах» (Азербайджан)
Судья: Гал Лейбович (Израиль)
Кишинев, стадион «Зимбру»
Отметим, что ответная игра состоится 31 июля.
İdman.biz