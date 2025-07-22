Израильский футболист "Сумгайыта": "Фактор Самира Абасова и трансферы усиливают нашу конкуренцию с "Нефтчи" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Teleqraf с израильским футболистом «Сумгайыта» Роем Кехатом.

— Вы играете за «Сумгайыт» уже два года. Как вы себя здесь чувствуете?

— В целом, мой опыт в Сумгайыте хороший. Конечно, первый год был лучше второго с точки зрения успехов команды. Я чувствую себя хорошо и старался показать все, на что способен, за эти два года. Моя цель — продолжать вносить максимальный вклад в команду. Я прекрасно себя чувствую в Азербайджане. Мне нравится здесь жить, и я вижу себя здесь на долгие годы.

— Как проходят первые тренировки с новым главным тренером команды Сашей Иличем?

— Первые тренировки проходят в хорошем темпе, тренерский штаб знает, как постепенно подготовить нас к началу сезона, подход главного тренера очень требовательный. Он всегда подчеркивает и повторяет, что хочет от игроков, чтобы мы могли адаптировать наш стиль игры под его требования.

– Как приход Саши Илича изменил внутреннюю атмосферу в команде?

– В каждом новом сезоне всегда бывает высокая мотивация. Отдохнув в межсезонье, возвращаешься с огромным энтузиазмом и желанием работать над улучшением результатов в следующем сезоне.

– Есть ли у него какие-то особые правила дисциплины?

– Тактическая дисциплина на поле очень важна для Илича.

– Был ли у него личный разговор с вами?

– Как профессионал, я говорил с ним на тренировке о его ожиданиях от меня и о том, на какой позиции он меня видит. Он очень открытый и общительный.

– Как бы вы сравнили Сашу Илича с вашим бывшим главным тренером Вагифом Джавадовым?

– Я не люблю сравнивать тренеров, у каждого свой стиль и подход. Не мне высказывать мнение об этом, я просто стараюсь делать свою работу и быть лучшим.

— Вы работали с несколькими главными тренерами в «Сумгайыте». Под руководством какого специалиста вы чувствовали себя свободнее и увереннее?

— Два главных тренера за предыдущие два года придали мне уверенности и дали шанс проявить себя. В мой первый год в «Сумгайыте» команда в целом была лучше. Самир Абасов смог раскрыть максимум возможностей игроков.

— В команде произошло много изменений. Об уходе какого игрока вы сожалеете?

— Да, в этом году было много изменений. В каждой футбольной команде происходит смена поколений. В раздевалке и на поле были очень важные фигуры. Клуб должен знать, как найти игроков, которые заполнят бреши. Это отличная возможность для других игроков проявить себя и воспользоваться этим шансом.

— Помимо Азербайджана и вашей родины, Израиля, вы играли за команду «Аустрия Вена» в Австрии. Как бы вы сравнили болельщиков этих трех стран?

— Думаю, что культура болельщиков в Израиле и Австрии схожа: на домашние матчи крупных команд приходят по 10-20 тысяч болельщиков, в то время как у других команд их меньше. Израиль - небольшая страна, а футбол очень популярен, поэтому разговоры об этом виде спорта можно услышать повсюду. На матчах азербайджанской Премьер-лиги не так много болельщиков, за исключением крупных или очень важных матчей. В мой первый сезон на нескольких наших домашних матчах тоже было много болельщиков. Я был бы рад, если бы сумгайытский стадион имени Мехти Гусейнзаде был полон болельщиков на каждом матче, это способствовало бы успеху команды.

— Чем отличается футбольная инфраструктура этих стран?

— Цели азербайджанских команд такие же, как и в других странах. Команды с большим бюджетом устанавливают высокие стандарты, в то время как клубы с небольшим стараются соответствовать базовым требованиям, предъявляемым к футбольной команде. Что касается качества игры, то темп в Австрии обычно выше.

— Какой самый запоминающийся матч в вашей карьере за «Сумгайыт»?

– У меня в памяти остались два незабываемых матча. Один из них – матч в моем первом сезоне, когда мы с минимальным счетом выиграли у «Карабаха», борясь за попадание в еврокубки, и гол забил я. Моя жена, дети и самые близкие друзья из Израиля были на трибунах со своими семьями. Матч с «Габалой» в последнем матче того сезона - тоже один из незабываемых. Наш стадион был полностью заполнен. Победа вывела бы нас в Лигу конференций УЕФА. Мы выдержали давление, победили и вышли в финал. Было невероятно испытать эту радость.

— В каком матче «Сумгайыта», по вашему мнению, болельщики оказали наибольшее влияние на результат?

— Я бы сказал, что это была наша первая игра на новом стадионе против «Нефтчи». Трибуны были полны, царила настоящая праздничная атмосфера. Болельщики поддерживали нас на протяжении всей встречи. Это подняло мотивацию игроков до небес. Мы уже в первом тайме вели 2:0.

— Какой выездной матч в Премьер-лиге Азербайджана вас больше всего волнует?

— Мне кажется, что игры с «Нефтчи» мотивируют клуб иначе, чем другие поединки. Этот год будет еще более особенным, поскольку туда перешли два наших важных игрока. К тому же, главный тренер Самир Абасов, покинувший нас в январе и перешедший в «Нефтчи», обостряет конкуренцию между командами.

— Какой вы видите команду в следующем сезоне?

— Очень сложно стремиться к определенному уровню. Наш состав переживает большие перемены, и непросто создать хорошую команду с изменившейся основой. Мы все знаем, что даже хорошие игроки, которые приходят, не всегда реализуют свой потенциал.

- Есть ли у вас конкретная цель - забить определенное количество голов и отдать голевые передачи?

- Лично у меня такой цели нет.

- Расскажите о своей жизни в Азербайджане. Вы начали учить язык?

- Пока не начал, в основном умею считать и знаю несколько базовых слов. Я использую английский как на поле, так и за его пределами. Когда мне нужно поговорить с кем-то, кто не говорит по-английски, я стараюсь обратиться за помощью к игрокам. Считаю, что знание английского важно как для футболистов, так и для жизни в целом.

- Приезжают ли к вам в гости родственники из Израиля?

- Да, часто. Мои родители и родители супруги, которые сейчас в Израиле, были здесь уже 6-7 раз. В прошлом году мой брат прилетал из США. Несколько раз прилетали наши друзья. У меня гости раз в два-три месяца.

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