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Замиг Алиев останется в "Эгнатии"

Футбол
Новости
21 Июля 2025 14:59
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Замиг Алиев останется в "Эгнатии"

«Замиг - один из наших ключевых игроков. Ему предлагали несколько клубов. Официальные предложения - это другое дело».

Как сообщает İdman.biz, об этом Apasport.az заявил спортивный директор албанского клуба «Эгнатия» Кледи Зенелай.

Официальный представитель клуба сообщил, что переход защитника сборной Азербайджана по футболу Замига Алиева в украинский «Верес» не состоялся, и игрок останется в «Эгнатии»:

«Вопрос с «Вересом» был реальным и стоял на повестке дня. Но он не перейдет в «Верес». На данный момент трансфер в украинский клуб не состоялся, и он остался в «Эгнатии». Время покажет, что будет дальше. Главный вопрос - финансы, «Верес» не смог заплатить за Алиева необходимую сумму. В любом случае, Замиг - наш игрок, время и следующие предложения покажут, что будет в будущем».

Отметим, что Замиг выступает за «Эгнатию» с июля прошлого года.

İdman.biz

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