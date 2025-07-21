С какой командой встретится "Карабах" в Лиге Европы, если не пройдет "Шелбурн"? - ЖЕРЕБЬЕВКА

Сегодня состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы по футболу.

Как сообщает İdman.biz, на мероприятии, которое пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, также определится потенциальный соперник чемпиона Азербайджана «Карабаха».

Если представитель Агдама не пройдет ирландский «Шелбурн» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, то встретится с проигравшим одной из следующих пар второго по значимости клубного турнира континента: «Риека» (Хорватия) - «Лудогорец» (Болгария), РФШ (Латвия) - «Мальме» (Швеция) или «Линкольн» (Гибралтар) - «Црвена Звезда» (Сербия).

Начало жеребьевки - в 15:00 по бакинскому времени.

Отметим, что первые матчи этого этапа состоятся седьмого августа, а вторые - на неделю позже.

İdman.biz