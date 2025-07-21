21 Июля 2025
RU

С какой командой встретится "Карабах" в Лиге Европы, если не пройдет "Шелбурн"? - ЖЕРЕБЬЕВКА

Футбол
Новости
21 Июля 2025 12:53
10
С какой командой встретится "Карабах" в Лиге Европы, если не пройдет "Шелбурн"? - ЖЕРЕБЬЕВКА

Сегодня состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы по футболу.

Как сообщает İdman.biz, на мероприятии, которое пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, также определится потенциальный соперник чемпиона Азербайджана «Карабаха».

Если представитель Агдама не пройдет ирландский «Шелбурн» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, то встретится с проигравшим одной из следующих пар второго по значимости клубного турнира континента: «Риека» (Хорватия) - «Лудогорец» (Болгария), РФШ (Латвия) - «Мальме» (Швеция) или «Линкольн» (Гибралтар) - «Црвена Звезда» (Сербия).

Начало жеребьевки - в 15:00 по бакинскому времени.

Отметим, что первые матчи этого этапа состоятся седьмого августа, а вторые - на неделю позже.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Лига чемпионов: "Карабах" может заявить еще двух своих воспитанников
14:42
Футбол

Лига чемпионов: "Карабах" может заявить еще двух своих воспитанников

Менеджер академии "Карабаха" Наиль Керимов сказал, что им дан шанс
Тарлан Ахмедов: "Конкуренция обостряется"
14:33
Футбол

Тарлан Ахмедов: "Конкуренция обостряется"

Он рассказал об изменениях в составе "черно-белых"
Лига чемпионов: определились потенциальные соперники "Карабаха" в третьем раунде
14:11
Футбол

Лига чемпионов: определились потенциальные соперники "Карабаха" в третьем раунде

Первые матчи этого этапа пройдут 5-6 августа, а ответные - через неделю
Определилась дата вылета "Сабаха" в Молдову
14:07
Футбол

Определилась дата вылета "Сабаха" в Молдову

Количество болельщиков, которые поддержат команду в выездном матче, пока неизвестно
Легионер "Сабаха": "Дамбраускас привнес в команду новую энергию" - ИНТЕРВЬЮ
13:43
Футбол

Легионер "Сабаха": "Дамбраускас привнес в команду новую энергию" - ИНТЕРВЬЮ

Боян Летич отметил, что команда должна сделать все, чтобы пройти дальше в Лиге конференций
Представитель АФФА получил назначение от УЕФА
13:30
Футбол

Представитель АФФА получил назначение от УЕФА

Он будет представителем УЕФА на матче Лиги конференций

Самое читаемое

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа
20 Июля 02:35
Бокс

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа

Украинский чемпион заработал самую крупную сумму в своей карьере
Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО
20 Июля 01:45
Бокс

Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО

Украинский боксер завершил реванш с британцем в пятом раунде и завоевал все титулы в супертяжелом весе

Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО
20 Июля 01:21
MMA

Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО

Британский актер и известный блогер посетили масштабное боксерское шоу
Гонорары Александра Усика и Даниэля Дюбуа за бой-реванш
19 Июля 13:50
Другие

Гонорары Александра Усика и Даниэля Дюбуа за бой-реванш

Спортсмены сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе