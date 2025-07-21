Тарлан Ахмедов: "Конкуренция обостряется"

«В «Нефтчи» пришли новые игроки, но мы мало о них знаем. Лучшие - это те, кто прибыл из Латинской Америки и играл в Европе».

Как сообщает İdman.biz, об этом бывший главный тренер «Нефтчи» Тарлан Ахмедов заявил Sportal.az.

Он рассказал об изменениях в составе «черно-белых». В то же время специалист поделился своими ожиданиями от «Нефтчи» в сезоне 2025/2026:

«Карабах» всегда отдает предпочтение бразильцам, играющим в низших лигах Португалии и Испании. Потому что школа европейского футбола сильная. А вот привезти из Бразилии игроков из «Флуминенсе» и «Фламенго» - это другое дело. Если же игроки приезжают из Венесуэлы или Боливии, им немного сложнее адаптироваться здесь. Потому что они не играли в Европе. Как они могут адаптироваться? Как они будут играть в «Нефтчи»…

Посмотрите на главных тренеров, которые возглавляли «Нефтчи» - Адриан Муту, Миодраг Божович, Роман Григорчук. У Григорчука был большой опыт работы в азербайджанском футболе. «Нефтчи» - тяжелый клуб, нужна большая поддержка руководства, чтобы работать здесь. Я сам был главным тренером этой команды год. Вывел команду с последнего места, поднял на третье, но в итоге вы сами все увидели… Стратегия клуба совершенно другая, подход другой. Все глаза прикованы к нему. Потому что это народная команда, и так было всегда, у «Нефтчи» есть имя и слава, из этого клуба вышли известные футболисты. Если вы упомянете Анатолия Банишевского, этого достаточно. В составе «Нефтчи» есть чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр. Поэтому второе или третье место для него недопустимо. В последние годы клуб даже близко не может приблизиться ко второму месту. Команда стала чемпионом в сезоне 2021/2022, а в последующие годы терпела фиаско».

По словам Ахмедова, у «Нефтчи» был состав, с которым команда могла претендовать на попадание в число призеров в завершившемся сезоне:

«То, как поведут себя в «Нефтчи» новые игроки и тренеры, тоже очень важно. На самом деле, прошлогодний состав команды тоже был неплохим. С этим составом можно было добиться результатов. Самир Абасов возглавил команду в октябре, и после этого периода в команде можно было что-то изменить, чтобы «Нефтчи» закончил сезон не на шестом месте, а в числе призеров. Но самое печальное, что «Нефтчи» проигрывал аутсайдерам. Что будет в этом сезоне, как будут складываться отношения между игроками и тренерами, какая тактика будет выбрана… Самое главное - привлечены ли игроки, подходящие для этой тактики - вопросов много.

В прошлом сезоне Самир Абасов заявлял, что команду формировал не он. Однако в этом сезоне у него есть игроки, которые ему нужны. «Карабах», «Сабах» и «Зиря» хорошо играют, усилился «Араз-Нахчыван», а также «Туран Товуз». Товузский клуб не захочет упускать шанс, упущенный в прошлом сезоне. Конкуренция только обостряется. Сможет ли «Нефтчи» адаптироваться к этой конкуренции, превзойдет ли он соперников или нет... Пока сложно сказать. Четыре сезона позади. Станет ли в этом сезоне «Нефтчи» чемпионом, покажет время».

İdman.biz