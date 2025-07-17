Гол Неймара принес "Сантосу" победу в матче с командой Жуниньо - ВИДЕО

Завершился матч 14-го тура чемпионата Бразилии, в котором «Сантос» встречался с «Фламенго».

Как сообщает İdman.biz, игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Бразилия - Серия А. 14-й тур

17 июля 2025, четверг. 03:00

Сантос - Фламенго (Рио-де-Жанейро) - 1:0

Гол: Неймар - 84

Победный гол в матче на 84-й минуте забил бразильский нападающий Неймар.

Таким образом, «Сантос» одержал вторую победу подряд в чемпионате Бразилии. «Фламенго», в свою очередь, потерпел первое поражение после трех побед подряд. В составе гостей на поле на 87-й минуте матча вышел бывший нападающий "Карабаха" Олавио Жуниньо.

В следующем матче «Сантос» встретится с «Мирасолом», а «Фламенго» сыграет с «Флуминенсе». Игры пройдут 20 и 21 июля соответственно.

На данный момент «Сантос» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, записав в свой актив 14 очков. «Фламенго», в свою очередь, возглавляет турнирную таблицу, набрав 27 очков.

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