Гол Неймара принес "Сантосу" победу в матче с командой Жуниньо - ВИДЕО

Завершился матч 14-го тура чемпионата Бразилии, в котором «Сантос» встречался с «Фламенго».
Как сообщает İdman.biz, игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Бразилия - Серия А. 14-й тур
17 июля 2025, четверг. 03:00
Сантос - Фламенго (Рио-де-Жанейро) - 1:0
Гол: Неймар - 84
Победный гол в матче на 84-й минуте забил бразильский нападающий Неймар.
Таким образом, «Сантос» одержал вторую победу подряд в чемпионате Бразилии. «Фламенго», в свою очередь, потерпел первое поражение после трех побед подряд. В составе гостей на поле на 87-й минуте матча вышел бывший нападающий "Карабаха" Олавио Жуниньо.
В следующем матче «Сантос» встретится с «Мирасолом», а «Фламенго» сыграет с «Флуминенсе». Игры пройдут 20 и 21 июля соответственно.
На данный момент «Сантос» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, записав в свой актив 14 очков. «Фламенго», в свою очередь, возглавляет турнирную таблицу, набрав 27 очков.
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