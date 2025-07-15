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Кахабер Цхададзе: "Они вышли на поле на фоне тяжелых нагрузок"

Футбол
Новости
15 Июля 2025 17:39
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Кахабер Цхададзе: "Они вышли на поле на фоне тяжелых нагрузок"

"Футболисты "Габалы" вышли на поле против "Шамахы" на фоне тяжелых нагрузок".

Как сообщает İdman.biz, главный тренер «Габалы» Кахабер Цхададзе заявил об этом Report.

Грузинский специалист остался доволен товарищеским матчем, в котором его команда вчера обыграла «Шамахы»:

«Это была контрольная встреча. Обе команды старались хорошо сыграть на фоне тяжелых нагрузок. Поединок получился интересным. Обе команды дали шанс всем своим игрокам. Конечно, приятно побеждать. Но главное - двигаться вперед по намеченному плану. Подготовка продолжается. Хочу поблагодарить своих футболистов. Ведь они вышли играть на фоне тяжелых нагрузок. Они выложились на поле на полную».

Отметим, что игра, которая состоялся на городском стадионе Габалы, завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

İdman.biz

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