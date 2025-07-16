"Нефтчи" начал предсезонный сбор в Польше

Бакинский футбольный клуб "Нефтчи" начал второй этап предсезонных сборов, которые для команды Самира Абасова проходят в Польше.
Как сообщает İdman.biz, команда проводит занятия в польском городе Кельце, где разместилась в гостинице Binkowski Hotel.
Подопечные Самира Абасова проведут в рамках сбора четыре товарищеских встречи:
17 июля — против израильского "Хапоэля" (Тель-Авив)
22 июля — против польской "Термалицы" (Нечеча)
27 июля — против греческого "Астераса Триполиса"
1 августа — против кипрского АЕЛа
Второй этап подготовки завершится 2 августа.
İdman.biz