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Гурбан Гурбанов: "В официальных матчах сыграем лучше"

Азербайджанский футбол
Новости
16 Июля 2025 01:10
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Гурбан Гурбанов: "В официальных матчах сыграем лучше"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал контрольный матч против "Зальцбурга" (1:2), сообщает İdman.biz.

"Хорошая игра получилась. Мы играли против очень сильной команды, в составе которой качественные футболисты и свой стиль. Да, наша команда еще не в оптимальной форме, но мы провели хорошую подготовку", — отметил специалист.

Гурбанов также подвел итоги австрийского сбора: "Это была наша последняя игра на сборах. Футболисты вышли на поле под нагрузкой. Я остался доволен как матчем, так и всей подготовкой. Нам нужно немного времени, чтобы выйти на оптимальные кондиции. От матча к матчу это будет чувствоваться. У каждого из ребят есть потенциал, и после нескольких официальных игр они прибавят и начнут лучше взаимодействовать на поле".

Напомним, на следующей неделе "Карабах" проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

İdman.biz

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