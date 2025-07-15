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Торал Байрамов: "Главная цель в Лиге чемпионов - выйти в Этап лиги"

Футбол
Новости
15 Июля 2025 13:53
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Торал Байрамов: "Главная цель в Лиге чемпионов - выйти в Этап лиги"

«Наша подготовка к новому сезону идёт хорошо. После Баку все усердно работают и выполняют поставленные в Австрии задачи».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок «Карабаха» Торал Байрамов.

24-летний полузащитник оценил тренировочный сбор, организованный в Австрии. В интервью сайту клуба он отметил, что подготовительный период проходит полезно:

«Мы работаем над тем, чего не хватает команде. Стараемся набрать лучшую форму. Считаю, что этот сбор очень полезен для нас. Мы сыграли один товарищеский матч в Баку и три - в Австрии. Сегодня, в последней товарищеской игре нам предстоит встретиться с «Зальцбургом». На мой взгляд, мы произвели неплохое впечатление. Стараемся вывести как тактическую, так и физическую подготовку на оптимальный уровень. Хотим быть полностью готовы к официальным играм».

Торал подчеркнул, что команда постарается успешно выступить в Лиге чемпионов УЕФА в этом сезоне:

«У нас осталась примерно неделя до нашего первого поединка в Лиге чемпионов. Готовимся изо всех сил, чтобы быть в полной боевой готовности к турниру. Независимо от соперника, мы всегда выходим на поле, чтобы победить. Если мы хотим этого добиться, то должны быть в оптимальной форме. Главная цель в Лиге чемпионов - выйти в Этап лиги. Сделаем для этого всё возможное. Верю, что в этом сезоне все сложится хорошо».

İdman.biz

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