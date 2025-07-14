Фелипе Сантос: "Уверен, что мы пройдем в следующий этап" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью futbolinfo.az с бразильским полузащитником «Араз-Нахчывана» Фелипе Сантосом.

— Как продвигаются ваши переговоры с «Араз-Нахчываном» о новом контракте? Связано ли ваше недовольство с финансовым вопросом?

— Новый сезон я проведу в «Араз-Нахчыване». Я профессионал и человек, который держит слово.

— Как идёт подготовка? Насколько готова ваша команда на данный момент и сколько времени вам нужно, чтобы быть полностью готовой?

— Мы готовимся к играм в Лиге конференций. Уровень подготовки команды растёт с каждым днём. Делаем шаги вперёд каждый день. Чувствуем себя отлично, отношения с новыми игроками налажены. Одним словом, всё идёт по плану.

— В составе произошли изменения, есть ушедшие и новички. Как эти изменения повлияют на «Араз-Нахчыван»? Нравится ли вам качество новых трансферов?

— Новички - отличные футболисты. Уверен, они окажут большую помощь нашей команде. Вы увидите более сильный «Араз-Нахчыван», чем в прошлом сезоне.

— Как вы оцениваете шансы «Араз-Нахчывана» в матчах с «Арисом» в Лиге конференций? Не создаст ли дебют в еврокубках и отсутствие опыта проблем для вашей команды?

— Это первое выступление клуба в Европе. Однако большинство игроков нашей команды уже играли в еврокубках. Уверен, что мы покажем отличную игру против «Ариса» и постараемся выйти в следующий этап. Думаю, наш подход к еврокубкам всех приятно удивил.

— За счёт каких компонентов «Араз-Нахчыван» может выбить из борьбы фаворита «Арис»?

– Футбол – это игра 11 на 11. У нас есть решительные, ведущие игроки. Если выйдем на поле полностью сосредоточенными на игре, готовыми, уверенными в себе, то, уверен, что пройдем в следующий этап.

– Азербайджанские болельщики хотят видеть команду, способную бороться за чемпионство с «Карабахом» до конца следующего сезона. Готов ли «Араз-Нахчыван» взять на себя эту миссию?

– В прошлом сезоне «Араз-Нахчыван» создал немало трудностей другим командам. Уверен, что в новом сезоне мы выступим лучше. Другие команды могут считаться фаворитами, но мы будем делать всё возможное в каждой игре, чтобы добиться результата лучше, чем в прошлом сезоне.

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