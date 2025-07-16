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Новый вице-президент "Карвана": "Стремимся вернуть евлахскому футболу былую славу"

Футбол
Новости
16 Июля 2025 14:28
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Новый вице-президент "Карвана": "Стремимся вернуть евлахскому футболу былую славу"

«Руководство «Карвана» стремится вернуть евлахскому футболу былую славу».

Как сообщает İdman.biz, об этом Report заявил Кенан Керимов, назначенный новым вице-президентом азербайджанского футбольного клуба «Карвана».

Бывший главный тренер команды выразил благодарность президенту клуба Шахмару Велиеву:

«Я много лет служил евлахскому футболу в качестве тренера. Теперь приложу все усилия как руководитель. Мы стремимся вернуть евлахскому футболу былую славу».

Керимов подчеркнул, что команда хочет постоянно выступать в Премьер-лиге и радовать болельщиков:

«В нынешних условиях наша основная работа связана со стадионом. Как известно, покрытие поля будет искусственным. Однако у нас есть идея подготовить вспомогательное поле в соответствии с европейскими стандартами. То есть, травяное покрытие нашего тренировочного поля будет естественным. Затем мы думаем об изменении количества трибун на стадионе, чтобы сделать его лучше. Конечно, все это требует времени».

İdman.biz

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