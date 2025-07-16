Новый трансфер "Кяпаза": "Это не значит, что мы окажемся в конце турнирной таблицы"

«Были и другие предложения. Но мой выбор пал на «Кяпез». Главный тренер пригласил меня в команду».

İdman.biz сообщает, что новый трансфер «Кяпаза» Магсад Исаев заявил об этом Sport24.az.

31-летний футболист рассказал о целях своей команды на новый сезон:

«Я играл под руководством Адиля Шукюрова. Я согласился, потому что хорошо его знаю. Я знаю его требования к команде. Хотя наш состав еще не полностью сформирован, он постепенно наберет форму. Мы будем командой, которая будет бороться, выходить на каждую игру ради очков и делать все возможное, чтобы радовать болельщиков. Наш бюджет, возможно, и небольшой, но это не значит, что мы окажемся в конце турнирной таблицы. Наша цель - достойно представить Гянджу. В каждом клубе бывают расставания. Руководство пытается заполнить места ушедших».

Отметим, что опытный защитник подписал с «Кяпазом» однолетний контракт.

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