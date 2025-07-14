Определились ещё два соперника "Нефтчи"

Продолжая подготовку к новому сезону, азербайджанская футбольная команда «Нефтчи» определилась ещё с двумя соперниками в товарищеских матчах, которые пройдут в рамках польских сборов.

Как сообщает İdman.biz, «чёрно-белые» 17-го июля встретятся с израильским «Хапоэлем» (Тель-Авив), а 22-го - с польской «Термалицей».

«Нефтчи», начавший сборы 25 июня, первую часть подготовки провёл в Баку до 14 июля. Второй этап сборов пройдёт в польском городе Кельце с 15 июля по 2 августа.

Отметим, что другие товарищеские матчи команды, которая будет базироваться в отеле «Биньковски», состоятся 27-го июля против греческого «Астераса» и первого августа против кипрского АЕЛ.

İdman.biz