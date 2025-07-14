Азербайджанцы, проживающие в Словении, обратились к "Сабаху"

Азербайджанцы, проживающие в Словении, обратились в клуб «Сабах».

Как передает İdman.biz, об этом Report сообщил руководитель пресс-службы бакинского представителя Эльнур Гамидов.

По его словам, наши соотечественники обратились в клуб по поводу ответного матча первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, который пройдет в этой стране:

«Количество болельщиков, которые поддержат нас, определится в день игры. Есть заявки от наших соотечественников, проживающих в Словении. Но точное число болельщиков станет известно в день встречи».

Отметим, что матч «Целе» - «Сабах» начнётся 17 июля в 22:00 по бакинскому времени. Первая встреча команд в Баку завершилась победой словенской команды со счётом 3:2.

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