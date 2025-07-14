Почему Рза Джафаров не перешел в "Динамо"?

Стали известны подробности несостоявшегося перехода вратаря сборной Азербайджана по футболу и «Нефтчи» Рзы Джафарова в румынское «Динамо».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, 22-летний голкипер был заинтересован в трансфере в стан бухарестской команды.

Между клубом и вратарем даже была достигнута принципиальная договоренность, и нынешний капитан «черно-белых» был близок к тому, чтобы полностью договориться с «Динамо».

Однако трансфер не состоялся, поскольку «Нефтчи» в последний момент изменил свою позицию. Бакинский клуб изначально давал положительные сигналы на этот трансфер и показывал, что готов отпустить Джафарова. Но в последний момент столичный представитель передумал, и переговоры между сторонами зашли в тупик.

Под давлением приближающегося сезона руководство «Динамо» решило не терять времени и обратилось к альтернативному варианту. Так, румынский клуб подписал вратаря сборной Камеруна Дэвиса Эпасси вместо Рзы Джафарова.

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