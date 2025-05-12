"Карабах" обнародовал финансовый отчет за 2024 год - 35 миллионов 612,5 тысяч манатов

Футбольный клуб «Карабах» опубликовал финансовый отчет за 2024 год.

Как сообщает İdman.biz, общая операционная прибыль чемпиона Азербайджана составила 34 миллиона 753,8 тысячи манатов.

Из них 28 миллионов 154,8 тысячи манатов составили доходы от прав на телетрансляции, 3 миллиона 560 тысяч манатов - доходы от Фонда развития футбола, 1 миллион 741,9 тысячи манатов - доходы от продажи билетов, 466,1 тысячи манатов - доходы от спонсоров и рекламы, 831 тысяча манатов - прочие доходы.

Общие расходы агдамского клуба составили 35 миллионов 612,5 тысяч манатов. В прошлом году расходы на заработную плату и премии составили 20 миллионов 648,3 тысячи манатов. Износ нематериальных активов составил 2 млн 561,2 тыс. манатов, амортизация основных средств - 421,6 тыс. манатов, а суммы, выплаченные агентам, - 114,8 тыс. манатов.

На прочие расходы «Карабах» в течение года потратил 11 миллионов 830,6 тысячи манатов. Клуб завершил 2024 год с убытком в 876,9 тыс. манатов.

İdman.biz