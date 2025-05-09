Мирджалол Касымов, Мустафа Билалов - Ариф Асадов нашел в Ташкенте старых друзей - ФОТО

«Главной целью нашего визита в Ташкент стала 102-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Состоялся товарищеский матч между ветеранами-футболистами Узбекистана и Азербайджана, организованный АФФА и посольством. Игра, прошедшая в интересной и напряженной обстановке, завершилась со счетом 5:5».

Как сообщает İdman.biz, об этом бывший тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов сообщил futbolinfo.az.

В ходе визита Асадов также встретился с Мирджалолом Касымовым, с которым он играл долгое время: «Воспользовавшись случаем, встретился с Мирджалолом Касымовым, с которым играл за сборные СССР с 15 до 21 года. Был гостем у него дома. Я знал его родителей с детства. Мы ходили друг к другу в гости. Его родители не видели меня 20-25 лет. Наша встреча была очень радостной для всех нас и подарила нам искренние чувства. Я получил их благословение».

В ходе визита Асадов также встретился с бывшим игроком «Нефтчи» Мустафой Билаловым: «Мы встретились с Мустафой Билаловым, который играл за «Нефтчи» в советское время. Мне тогда было лет 16-17. Мне тоже было очень приятно снова с ним встретиться».

İdman.biz