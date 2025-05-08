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Новое предложение российского клуба футболистке сборной Азербайджана

Футбол
Новости
8 Мая 2025 19:19
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Новое предложение российского клуба футболистке сборной Азербайджана

Российский женский футбольный клуб «Зенит» предложил новый контракт защитнику сборной Азербайджана Нигяр Мирзалиевой.

Как сообщает İdman.biz, об этом АЗЕРТАДЖ сообщила сама 23-летняя футболистка.

Она отметила, что получила предложение о новом контракте от представителя Санкт-Петербурга, но не торопится принимать по нему решение. Член национальной сборной подчеркнула, что рассмотрит более выгодные предложения, если таковые появятся.

Отметим, что действующий контракт Нигяр Мирзалиевой с «Зенитом» истекает в декабре 2026 года.

İdman.biz

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