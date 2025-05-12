Флик — после победы над "Реалом": "Мне нужно проверить сердце"

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик эмоционально отреагировал на волевую победу своей команды над мадридским «Реалом» в захватывающем матче Ла Лиги, завершившемся со счётом 4:3.

Как передаёт İdman.biz, каталонцы сумели отыграться с 0:2, несмотря на усталость после недавнего 120-минутного поединка с «Интером».

«Это фантастика. У „Реала“ великолепная команда. Нам удалось вернуться в игру после двух пропущенных мячей, да ещё и после такого тяжёлого матча в Европе. Было очень трудно справиться с нагрузкой, но мы сделали это. Честно говоря, мне нужно проверить своё сердце», — заявил Флик.

Тренер отметил, что команда продолжает развиваться, особенно в тактическом плане, хотя обороне ещё предстоит прибавить.

«Мы хорошо действуем в прессинге, но при ошибках всё становится гораздо сложнее. Команда принимает правильные коллективные решения. Нам нужно прогрессировать, и мы уже думаем о предсезонной подготовке, чтобы улучшить эти аспекты», — добавил немецкий специалист.

Флик также подчеркнул, что внутри коллектива царит отличная атмосфера, а высокая интенсивность на тренировках помогает добиваться результата на поле.

«Игрокам нравится играть, тренироваться, соревноваться. С таким духом легче управлять командой. Уверен, что хорошая тренировка делает нас лучше в официальных матчах», — подытожил он.

Наставник «Барселоны» подчеркнул, что команда пока не ощущает себя чемпионом:

«У нас ещё одна победа впереди. Было бы прекрасно завершить сезон с тремя трофеями».

İdman.biz