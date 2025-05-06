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Итоги турнира среди госструктур: вручены медали — ФОТО - ВИДЕО

Футбол
Новости
6 Мая 2025 19:10
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Итоги турнира среди госструктур: вручены медали — ФОТО - ВИДЕО

Состоялась церемония награждения минифутбольного турнира среди государственных учреждений, посвящённого памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, сначала были вручены специальные призы игрокам, отличившимся в турнире.

Затем команда Министерства юстиции, ставшая победителем, получила золотые медали. Серебро досталось представителям Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а бронзовые награды — футболистам Министерства внутренних дел.

Награды победителям вручили руководитель спортивного отдела Министерства молодёжи и спорта Эльнур Мамедов, исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев и президент Федерации минифутбола Азербайджана Орхан Мамедов.

В финальном матче, прошедшем на территории Бакинской теннисной академии, команда Министерства юстиции обыграла соперников из Госкомитета по делам беженцев со счётом 3:0. Команда МВД заняла третье место.

Отметим, что в турнире, организованном Министерством молодёжи и спорта, АФФА и Федерацией минифутбола Азербайджана, приняли участие 39 коллективов.

Айтадж Сахяд
İdman.biz

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